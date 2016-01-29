Зараз Путін упевнений у вірності Кадирова більше, ніж будь-коли - Stratfor

Однією з причин, по якій Путін наблизив до себе Кадирова, стало бажання використовувати його особисту відданість на тлі зростаючої невпевненості в кремлівській еліті.

До такого висновку дійшли експерти американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, пише РБК.

"У Путіна було багато причин наблизити Кадирова. Він приніс стабільність в Чечню і під його керівництвом знаходиться 40 тисяч озброєних бійців. Він є додатковою противагою ФСБ та особисто відданий Путіну", - йдеться в повідомленні.

"Впевненість Путіна у вірності Кадирова зараз більш важлива, ніж будь-коли, оскільки російський лідер дедалі менш впевнений, на кого він може покластися серед кремлівської еліти", - зазначає видання.

В середині січня Кадиров назвав позасистемну опозицію "ворогами народу".

"Люди, про яких раніше ніхто нічого не чув, зі шкіри пнуться, аби прославитися тим, що протиставляють себе президенту Росії Володимиру Путіну. Вони намагаються нажитися на складній економічній ситуації. До таких людей треба ставитися як до ворогів народу, як до зрадників. У них немає нічого святого", - заявив глава Чечні на зустрічі з журналістами в Грозному.

Наприкінці січня в Грозному пройшов мітинг на підтримку Кадирова, в якому взяли участь до 1 мільйона осіб. Керівник Чечні на заході не з'явився. 25 січня на форумі ЗНФ Володимир Путін назвав Кадирова "одним з найефективніших" керівників Росії.

"За республіку спасибі тим, хто живе, першому президенту республіки спасибі, нинішньому керівнику. Він ефективно працює", - сказав глава держави.

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Stratfor пише, що резонансні заяви Кадирова в російських ЗМІ і серед політологів оцінюють як його спробу вийти на федеральний рівень. У цьому випадку, на думку аналітичного центру, подібний крок буде дуже спірним, враховуючи підйом російського націоналізму.