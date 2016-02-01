Уряд Німеччини відкинув вимогу правих політсил стріляти в мігрантів на кордоні

Так представник міністерства внутрішніх справ країни Йоганнес Дімрот прокоментував вимогу очільниці ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі у крайньому разі стріляти в мігрантів, якщо ті нелегально перетинають німецький кордон, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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"Зрозуміло, що жоден поліцейський не застосує вогнепальну зброю проти людей, які шукають захисту тут у Німеччині", - заявив речник міністерства. За словами представника відомства, цілеспрямовано застосовувати зброю проти людей, аби у такий спосіб запобігти перетину кордону - протизаконно.

Нагадаємо, очільниця партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі заявила минулого тижня в інтерв'ю одному з німецьких видань, що вважає доцільним суттєво обмежити потік мігрантів до Німеччини. Аби попередити нелегальний перетин кордону незареєстрованими мігрантами, вона запропонувала у крайньому разі дозволити застосування зброї прикордонниками.

Напередодні віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель виступив з різкою критикою на адресу Фрауке Петрі та очолюваної нею політсили.