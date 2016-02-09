НАТО не шукає конфронтації з Росією і хоче запобігти "холодній війні" - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав журналістам перед засіданням міністрів оборони країн – членів Альянсу, відповідаючи на запитання щодо можливого проведення засідання Ради Росія-НАТО.

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"Як я говорив неодноразово, немає протиріччя між сильною обороною та політичним діалогом. Я переконаний, що це якраз навпаки - коли ми впевнені, передбачувані та сильні, ми також можемо вести з Росією політичний діалог. Ми не шукаємо конфронтації з Росією, ми не шукаємо нової «холодної війни». Навпаки, ми хочемо їй запобігти", - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО наголосив, що всі дії Альянсу є "пропорційними та з метою оборони". "Ми тримаємо канали для політичного діалогу (з Росією) відкритими", - запевнив він.

За словами Столтенберга, в Альянсі шукають можливості для проведення Ради Росія-НАТО. "Ми ніколи не припиняли політичний діалог з Росією, ми його продовжуємо. Росія - наш найбільший сусід, і я думаю, що діалог важливий, особливо, як зараз, у складні часи", - підкреслив Столтенберг.