The Wall Street Journal розповіла про стратегію НАТО з протидії гібридній війні

У новому керівництві з протидії гібридній війні будуть викладені заходи, які альянс повинен зробити, щоб надати допомогу партнерам, які опинилися під тиском недружньої країни, повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

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Така підтримка, за відомостями видання, може включати напрямок комп'ютерних експертів для боротьби з хакерами, фахівців зі зв'язків з громадськістю — для боротьби з пропагандою і розміщення сил швидкого реагування.

Джерела в НАТО вказують, що методи гібридної війни призначені для того, щоб альянс не задіяв пункт свого статуту колективного захисту. Тому, сказали співрозмовники видання, альянс повинен виробити новий підхід і поліпшити свою здатність швидко приймати рішення.

«Гібридна війна являє собою поєднання різних видів діяльності», — вважає генерал чеської армії Петр Павел, який очолює військовий комітет НАТО. «Її головна мета полягає в тому, щоб вплинути досить сильно, але недостатньо для задіяння статті 5 про колективну безпеку, і таким чином виконати поставлені завдання, не провокуючи відповідної реакції опонента», — сказав він.