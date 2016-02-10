Фабіус оголосив про звільнення з посади глави МЗС Франції

Президент Франції Франсуа Олланд має намір призначити 69-річного Лорана Фабіуса головою Конституційної ради, повідомляється в заяві Єлисейського палацу, передає Бі-бі-сі.

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Його наступник поки не оголошений, про рішення уряду має стати відомо в найближчі дні.

Лоран Фабіус раніше розповів телеканалу iTele, що єдине, про що він шкодує за весь час на посту міністра - незгода світу з французькою позицією щодо Сирії.

Париж наполягав на військовому втручанні разом з армією США в сирійський конфлікт в 2013 році.

Функції Конституційної ради Франції нагадують роботу конституційного суду в інших країнах, однак французька рада не має право скасувати чинний закон або перевіряти конституційність законів за своєю ініціативою.