Фабіус оголосив про звільнення з посади глави МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявив про те, що залишає посаду, яку він обіймав з 2012 року.
Президент Франції Франсуа Олланд має намір призначити 69-річного Лорана Фабіуса головою Конституційної ради, повідомляється в заяві Єлисейського палацу, передає Бі-бі-сі.
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Його наступник поки не оголошений, про рішення уряду має стати відомо в найближчі дні.
Лоран Фабіус раніше розповів телеканалу iTele, що єдине, про що він шкодує за весь час на посту міністра - незгода світу з французькою позицією щодо Сирії.
Париж наполягав на військовому втручанні разом з армією США в сирійський конфлікт в 2013 році.
Функції Конституційної ради Франції нагадують роботу конституційного суду в інших країнах, однак французька рада не має право скасувати чинний закон або перевіряти конституційність законів за своєю ініціативою.