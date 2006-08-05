Президент Єврокомісії побажав Януковичу успіхів

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з призначенням на посаду прем’єр-міністра України.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, у привітанні на адресу керівника уряду зазначається, що вільні та прозорі парламентські вибори, які відбулися 26 березня, стали наступною віхою демократичного розвитку України. Президент Європейської Комісії висловив впевненість в тому, що Україна продовжить стабільний поступ на шляху політичних та економічних реформ. Головне - створення умов, за яких Україна зможе будувати стабільне та благополучне майбутнє, засноване на вірності українського народу принципам демократії, верховенства права та основних свобод, наголосив Президент Єврокомісії.

Він підкреслив, що протягом останніх років відносини між Україною та Європейським Союзом суттєво зміцнилися. „Європейський Союз готовий до продовження співпраці задля успішного впровадження Плану дій Україна-ЄС” - наголошується у привітанні.

Президент Єврокомісії побажав В.ЯНУКОВИЧУ успіхів на посаді прем’єр-міністра України і висловив сподівання на продовження плідної співпраці Європейської Комісії з Урядом України.