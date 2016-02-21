У Німеччині замислилися над приписом біженцям обов’язкового місця проживання

Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр вважає, що прохачам притулку, котрі отримали офіційний статус біженця, слід приписувати обов’язкове тимчасове місце проживання.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, що вийшло друком у неділю, 21 лютого, передає Deutsche Welle.

"Вказувати місце проживання біженцям я вважаю вкрай потрібним, щоб позбавити великі міста та агломенраї від ризиків перетворення на гетто", - наводить його слова видання.

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За даними журналістів видання, відомство міністра вже розробило основні відповідні пункти потенційних змін до федерального закону про перебування. Визначати конкретні місця проживання біженців, згідно з планами міністерства, мають вирішувати окремі федеральні землі.

Задум міністра підтримують в цілому також й інші партнери по коаліції в Бундестазі. Так, міністерка довкілля та будівельної промисловості Барбара Гендрікс зазначила: "Припис місць проживання на певний час може виявитися інструментом, що має сенс та несе додаткову функцію, якщо його вірно розробити". За її словами, при цьому потрібно буде враховувати ситуацію на ринку нерухомості в кожній окремо взятій федеральній землі.