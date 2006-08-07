Буш привітав Ющенка з приходом Януковича

Президент Сполучених Штатів Америки Джордж БУШ надіслав вітання Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ у зв’язку з формуванням нового уряду України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, у привітанні Дж.БУШ із розумінням поставився до цього складного і напруженого процесу і привітав свого українського колегу з тим, що політичної згоди на формування уряду було досягнуто шляхом мирних політичних засобів у відповідності до Конституції України. «Україна перебуває на критично важливому етапі становлення як демократична і ринково налаштована нація. І Ваше лідерство є дуже важливим для забезпечення та просування політичних і економічних реформ», – йдеться у листі.

Президент США також наголосив, що його країна залишається відданою справі допомоги Україні у зміцненні її суверенітету, демократії, у процвітанні та незалежності. «Сподіваюся на продовження нашої співпраці, щоб допомогти Україні просувати вперед економічні реформи, зміцнювати енергетичну безпеку, боротися з корупцією та поглиблювати євроатлантичні зв’язки», – зазначив Дж.БУШ у листі до В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України.