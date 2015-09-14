Польща не прийме обов'язкових квот Євросоюзу на прийом мігрантів - Копач

За словами польського прем'єра, вона заявила про свою позицію на нещодавній зустрічі з головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

За словами Копач, Польща готова і далі приймати мігрантів, але не згодна на запровадження обов'язкових квот з їх прийому. На даний момент країна погодилася прийняти 2000 осіб, повідомляє Російська служба ВВС.

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"Як тільки я відчую, що кордон в небезпеці, Польща знову почне контролювати кордони," - Копач заявила на прес-конференції в понеділок.

"Ми впустимо рівно стільки біженців, скільки можемо собі дозволити. Ні одним більше чи менше", - резюмувала глава уряду.

Раніше в понеділок про запровадження заходів контролю на кордонах з сусідами по Шенгенській зоні оголосили Німеччина, Австрія та Чехія. Пізніше ж оголосила Словаччина.