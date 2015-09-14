Польща не прийме обов'язкових квот Євросоюзу на прийом мігрантів - Копач
Польща не прийме планованих квот Євросоюзу на прийом біженців і готова запровадити заходи прикордонного контролю на кордонах з іншими країнами Євросоюзу, заявила в понеділок прем'єр-міністр країни Єва Копач.
За словами польського прем'єра, вона заявила про свою позицію на нещодавній зустрічі з головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.
За словами Копач, Польща готова і далі приймати мігрантів, але не згодна на запровадження обов'язкових квот з їх прийому. На даний момент країна погодилася прийняти 2000 осіб, повідомляє Російська служба ВВС.
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"Як тільки я відчую, що кордон в небезпеці, Польща знову почне контролювати кордони," - Копач заявила на прес-конференції в понеділок.
"Ми впустимо рівно стільки біженців, скільки можемо собі дозволити. Ні одним більше чи менше", - резюмувала глава уряду.
Раніше в понеділок про запровадження заходів контролю на кордонах з сусідами по Шенгенській зоні оголосили Німеччина, Австрія та Чехія. Пізніше ж оголосила Словаччина.