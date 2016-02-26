"Королі держзамовлення - 2016": друзі і зять Путіна отримали з держбюджету РФ $17 мільярдів (відео)

Ними виявилися син друга Путіна Ігор Ротенберг, отримав 112 мільярдів рублів, зять Путіна Кирило Шамалов — 148 мільярдів рублів, друг Путіна Геннадій Тимченко — 161 мільярд рублів, і ще один друг Путіна Аркадій Ротенберг, отримав 555 мільярдів рублів.

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"Ось вони, справжні «недруги за бугром», адже вони саме за "бугор" тягнуть те, що вкрали тут (писали ми і про іноземну нерухомість Тимченко, і про іноземну нерухомість Ротенберга), а, значить, саме з "забугаррям" пов'язують майбутнє життя — санкції-то рано чи пізно скасують", - пише Навальний у своєму блозі.

"Які потрібні ще докази, що це справжня мафія, а Путін не «бере участь у корупції», а організує її. Він справжній бос мафії і організатор ОЗГ", - зазначає російський опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, телеканал BBC One показав документальний фільм Річарда Білтона «Таємні багатства Путіна», в якому російський президент звинувачується в тому, що використовував свою владу, щоб накопичити таємний статок.