Скандальний олігарх Ротенберг визнав, що його міст в Крим стане "чорною міткою" та повною ізоляцією від Заходу

Російський прем'єр Дмитро Медведєв підписав розпорядження про призначення "Стройгазмонтажа" Аркадія Ротенберга генпідрядником з будівництва моста з Росії до окупованого Криму, повідомляє "Комерсант".

Доля одного з найбільш гучних та політизованих проектів довго залишалася невизначеною. Мільярдер і друг президента РФ Володимира Путіна Аркадій Ротенберг називає міст своїм заключним великим проектом, визнаючи, що це стане своєрідною чорною міткою та повною ізоляцією від Заходу.

Сьогодні має бути опубліковано відповідне розпорядження уряду РФ, повідомили джерела "Ъ".

Про підготовку розпорядження стало відомо в середині місяця, але ще 21 січня віце-прем'єр Дмитро Козак, що курує проект, говорив, що рішення про генпідряд не ухвалене.

Читайте такожВ Італії заарештовано вілли і готель російського мільярдера Ротенберга

Як розповів "Ъ" сам Ротенберг, докладної документації щодо проекту поки немає, не визначена і його остаточна вартість. З середини осені в якості орієнтира називалися 228,3 млрд руб., і бізнесмен називає цифру реальною, але підкреслює, що вона ще може бути скоригована. Строк до кінця 2018 року, про який говорив президент Володимир Путін, Аркадій Ротенберг обіцяє витримати, хоча джерела "Ъ", знайомі з проектом, вважають затримки неминучими.

Про будівництво мосту окупаційна влада офіційно оголосила в березні 2014 року. Непросто йшов вибір генпідрядника. Ротенберг каже, що Мінтранс розглядав "понад 70 пропозицій", але крім "Стройгазмонтажа" було відомо лише про одного можливого будівельника - це "Стройтрансгаз" Геннадія Тимченко, який на початку грудня офіційно відмовився від проекту.

"Не хочеться брати на себе репутаційні ризики",- пояснював він. Аркадій Ротенберг визнає, що проект дуже важкий, але для нього це виклик.