Скандальний фільм ВВС про "таємні багатства" Путіна з'явився в російському перекладі (відео)

У мережі з'явився російський переклад документального фільму Річарда Білтона "Таємні багатства Путіна", в якому російський президент звинувачується в тому, що використовував свою владу, аби накопичити таємні статки. Вони оцінюються в 40 мільярдів доларів.

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Автор картини взяв інтерв'ю у колишніх кремлівських інсайдерів, які стверджують, що знають, як Путін "ховає свої багатства".

Приміром, російський бізнесмен Макс Фрідзон заявив, що той нібито отримав 4% нафтової компанії Фрідзона, коли був заступником мера Санкт-Петербурга. Компанія отримала ексклюзивні права на постачання авіапального в аеропорт "Пулково".

За словами Фрідзона, спочатку Путін просив частку в розмірі 15%, проте ні в яких документах це не було відображено. Кремль, у свою чергу, подібні звинувачення заперечує.

"Ми бачили, як він збагачує своїх друзів, своїх близьких союзників, і маргіналізує тих, хто не належить до його друзів і не займає державні посади. Будь то енергетичне багатство Росії, будь то інші державні контракти, він дає це тим, хто, як він думає, буде служити йому, та виключає тих, в кому сумнівається. Для мене, це корупція", – розповів виконуючий обов'язки заступника голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін.