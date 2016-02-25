Бундестаг проголосував за більш жорсткі правила надання притулку мігрантам

За документ проголосували 429 законодавців, проти - 147. Законопроект передбачає прискорення процесів розгляду запитів про надання притулку, прискорення видворення тих, хто не має права на нього, і обмежує можливість возз'єднання сімей для деяких категорій біженців, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Зокрема мігрантам доведеться чекати на возз'єднання сімї 2 роки. Це ж стосується і неповнолітніх шукачів притулку, хоча в залежності від кожного окремого випадку можуть бути виключення.

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Закони з другого пакету також передбачають жорсткішу процедуру депортації хворих - уникнути її зможуть тільки ті особи, які мають серйозні хвороби і стан яких може значно погіршитися через депортацію. Окрім того, законами передбачається швидке видворення іноземців, які вчинили злочин, та часткова оплата мігрантами їхніх курсів з інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Німеччина відправила перший рейс для повернення на батьківщину афганських мігрантів, яким Берлін відмовив у наданні притулку. Ним в Афганістан повернулись 125 мігрантів. У свою чергу міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр планує візит до країн Північної Африки, щоб домовитися про репатріацію тих, кому відмовлено у наданні притулку в Німеччині. Уряди Марокко, Тунісу і Алжиру висловили готовність до угод.