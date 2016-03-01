Московський суд розгляне питання про арешт підозрюваної у вбивстві дитини 2 березня

Про це повідомила прес-секретар суду Ніна Юркова. Слідство просить арештувати жінку. "Судове засідання призначено на 2 березня о 09:30 мск", - сказала вона, передає ТАСС. Джерело російського агентства в правоохоронних органах розповіло, що слідство перевіряє затриману на наявність в її крові психотропних речовин або наркотичних засобів.

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Сьогодні стало відомо, що Гюльчехре Бобокулова зізналася в злочині і погодилася розповісти деталі на місці події. За даними джерела агентства, підозрювана на слідчому експерименті вела себе адекватно. "Спочатку вона була неосудною, але потім погодилася на слідчий експеримент. Її привезли в квартиру, де скоєно вбивство. При цьому вона вказала і будинок, і під'їзд і квартиру", - зазначив він.

38-річна Гюльчехре Бобокулова більше півтора року працювала нянею в сім'ї, що проживає в квартирі будинку на вулиці Народного Ополчення в Москві. Злочин стався вранці 29 лютого. Імовірно, няня дочекалася, коли батьки зі старшою дитиною покинуть квартиру, вбила дівчинку, влаштувала пожежу і пішла. Після того, як пожежу загасили, було виявлено обезголовлене тіло вбитої дитини.

Жінку затримали біля станції метро "Жовтневе Поле", в руках у неї була голова дитини. На допиті підозрювана повідомила, що на вбивство її підштовхнула зрада чоловіка. При цьому саме цей факт пов'язаний з сім'єю, де вона працювала нянею, пояснити Гюльчехре Бобокулова не змогла. Також вона зізналася, що хотіла привернути максимальну увагу до свого вчинку і не збиралася ховатися.

За даними подіями порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексі РФ ("вбивство малолітньої").

Як повідомили у Федеральній міграційній службі, няня працювала в столиці Росії нелегально, її допустили працювати без патенту.