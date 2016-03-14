Пан Гі Мун засудив напад терористів у Кот-д'Івуарі

06:12, 14 березня 2016
Світ
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Генсекретар ООН Пан Гі Мун висловив рішучий осуд атакам бойовиків на туристичні об'єкти в Кот-д'Івуарі.

REUTERS

Він також висловив співчуття сім'ям загиблих та побажав одужання постраждалим, передає Росбалт.

«Генеральний секретар підтверджує прихильність ООН до народу Кот-д'Івуару в ці важкі часи. Він висловлює готовність надавати підтримку уряду країни в зусиллях щодо притягнення винуватців цих злочинів до правосуддя», — йдеться у заяві Пан Гі Муна, розміщеній на сайті всесвітньої організації.

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Нагадаємо, після атаки бойовиків на один з курортів в Кот-д'Івуарі загинули 16 осіб.

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