Внаслідок теракту в Кот-д’Івуарі постраждав український миротворець - МЗС

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС.

"Група невідомих осіб розстріляла на пляжі курортного міста Гранд Бассам (Республіка Кот-д’Івуар) туристів, що там перебували. Як з’ясувалося, на цьому пляжі була присутня також група українських миротворців із складу поліцейської Місії ООН в Кот-д’Івуарі", - йдеться в повідомленні.

За словами почесного генерального консула України в м.Абіджані Аймана Захера, керівник групи миротворців майор Олена Ляхова отримала поранення в обличчя. "Зараз вона перебуває у госпіталі, загрози її життю немає. Захер також виїхав до госпіталю з метою більш детального з’ясування ситуації та надання українським громадянам можливої допомоги", - повідомили в МЗС.

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Інформація щодо інших постраждалих з числа українських громадян станом на 21.30 за київським часом відсутня.

#ConsNews #ДКС #МЗС Сьогодні, 13 березня 2016 року група невідомих осіб розстріляла на пляжі курортного міста Гранд Бас... Posted by Департамент консульської служби МЗС України on Sunday, March 13, 2016

Як повідомляв УНІАН, невідомі напали на готель в курортному місті Гран-Басам на півдні Кот-д'Івуару, внаслідок чого загинуло 15 осіб. За попередніми даними, чотири людини захопили заручників в Etoile du Sud.