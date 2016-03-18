Британія підпише оборонну угоду з Україною - The Telegraph

Угода буде підписана на 15-річний термін, передає The Telegraph.

Як заявив глава міноборони Британії Майкл Фаллон, ця угода - сигнал його країни про те, що вона буде твердо стояти на боці України, яка захищає свій суверенітет.

Згідно з 15-річною угодою між Україною і Великобританією, британські війська будуть брати участь у спільних навчаннях, а також проводити навчання українських військових.

Варто зазначити, що попередній договір про військову співпрацю між Великобританією та Україною припинив свою дію в 2006 році.

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Нагадаємо, вчора Великобританія прийняла рішення щодо подвоєння допомоги Міністерству оборони України. "Британія прийняла рішення подвоїти допомогу. Крім того, ми продовжимо надавати дорадчу допомогу. Це передбачено і підписаним сьогодні Меморандумом у сфері оборони, який відкриває низку нових можливостей, нових проектів. І ми з нетерпінням чекаємо початку реалізації цих проектів", - повідомила міністр з питань Збройних сил Великобританії.