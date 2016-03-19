На борту лайнера, що розбився в Ростові, могли бути троє українців - консульство РФ в Дубаї

Як повідомили ТАСС в генконсульстві РФ в Дубаї, серед загиблих також могли бути троє громадян України, один громадянин Узбекистану і один громадянин Індії.

"Це поки попередні дані, які перебували у служб міжнародного аеропорту Дубая, - підкреслили в російському консульстві. - Наші співробітники зараз працюють безпосередньо в аеропорту з тим, щоб отримати більш точну інформацію".

В авіакомпанії FlyDubai поки утримуються від коментарів з фактом аварії їх літака. "Ми зараз готуємо всі необхідні дані і найближчим часом буде організована гаряча телефонна лінія для отримання таких відомостей", - підкреслили представники авіаперевізника.

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Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився при посадці в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту перебували 62 людини, всі вони загинули.

За попередніми даними, лайнер розбився при посадці після заходу на друге коло, перед якою провів у зоні очікування аеропорту більше 2 годин.