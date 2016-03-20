Теракт в Єгипті забрав життя щонайменше 18 осіб
Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Ісламська держава".
13 єгипетських поліцейських загинули внаслідок атаки на контрольно-пропускний пункт на Синайському півострові, повідомило міністерство внутрішніх справ Єгипту, повідомляє Би-би-си.
Також було вбито п'ять нападників.
Напад стався біля міста Ель-Аріш, адміністративного центру Північного Синаю.
Влада Єгипту повідомила про мінометний обстріл КПП.
Зазначається, що відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Ісламська держава".
Згідно заяві угруповання, яке було поширено в соціальних мережах, близько КПП підірвав себе смертник, що знаходився в машині.
Свідки підтверджують, що вони чули сильний вибух, передає Reuters.
ЗМІ повідомляють про те, що були обстріляні автомобілі швидкої допомоги, які їхали на місце нападу, а в'їзди і виїзди з Ель-Аріша були заблоковані.
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Це один з найбільших нападів, які протягом останніх місяців стався на Синайському півострові, де особливо активно діє "Ісламську державу".
Від його рук протягом останніх років тут вже загинули кілька сотень солдатів і поліцейських.