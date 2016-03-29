Більшість пасажирів літака EgyptAir вже звільнені. Викрадач утримує екіпаж і 4 іноземців

Терорист, який захопив лайнер, відразху ж дозволив покинути борт громадянам Єгипту, всім іншим наказав залишитися. Однак через деякий час з'явилася інформація про те, що в результаті переговорів, керівництва аеропорту Ларнаки, де повітряне судно приземлилося, з иерористом, вдалося звільнити решту пасажирів.

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Як повідомляють деякі ЗМІ, на борту захопленого літака поки залишаються четверо іноземців та 7 членів екіпажу.

Як передає Al Arabiya, люди виходять з літака самі, без видимих травм. Багато з них взяли з собою ручну поклажу. За останніми даними, всього літак покинули 56 осіб. Визволені пасажири сіли в автобус, їх повезуть в будівлю аеропорту.