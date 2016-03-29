Викрадачі захопили лайнер EgyptAir з 80 пасажирами на борту
09:40, 29 березня 2016Світ
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Літак виконував рейс із Александрії в Каїр.
Викрадачі захопили лайнер EgyptAir / cyprus-mail.com
Сьогодні під час польоту з Олександрії в Каїр невідомі захопили пасажирський літак авіакомпанії EgyptAir. Викрадачі вимагали посадити його в кіпрському місті Ларнака. Про це повідомляє видання Сургuѕ-mail.
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Лайнер приземлився на Кіпрі о 8:50. Як повідомляє CNN Greece, на борту захопленого літака A320 знаходиться 81 пасажир.
У поліції припускають, що він був захоплений відразу після зльоту. Про те, хто це зробив і які вимоги вони висунули, поки невідомо.
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