Викрадачі захопили лайнер EgyptAir з 80 пасажирами на борту

Сьогодні під час польоту з Олександрії в Каїр невідомі захопили пасажирський літак авіакомпанії EgyptAir. Викрадачі вимагали посадити його в кіпрському місті Ларнака. Про це повідомляє видання Сургuѕ-mail.

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Лайнер приземлився на Кіпрі о 8:50. Як повідомляє CNN Greece, на борту захопленого літака A320 знаходиться 81 пасажир.

У поліції припускають, що він був захоплений відразу після зльоту. Про те, хто це зробив і які вимоги вони висунули, поки невідомо.

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