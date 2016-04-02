У ОБСЄ закликають сторони припинити вогонь у Нагірному Карабасі

«Ми рішуче засуджуємо застосування сили і шкодуємо в зв’язку з безглуздою загибеллю людей, у тому числі серед мирного населення», – говориться у заяві Мінської групи.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Співголови Мінської групи закликають сторони протистояння припинити вогонь і вжити всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації. Вони також наголошують, що мирному переговорному вирішення конфлікту немає альтернативи і що війна не є варіантом вирішення конфлікту.

Мінська група ОБСЄ була створена у 1992 році для заохочення мирного переговорного процесу між Азербайджаном, Вірменією та Нагірним Карабахом, сепаратистським регіоном Азербайджану.

Ситуація у регіоні різко загострилася у ніч на суботу.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та і іншу великокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по низці житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення, тож було вирішено застосувати заходи у відповідь.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію у наступі з використання артилерії, бронетехніки та авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не лише по оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.

Є загиблі і поранені серед військових і цивільних з обох боків. Про точну їх кількість наразі не повідомляють.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану у 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, під час якого Азербайджан втратив контроль над територією, і загибелі близько 30 тисяч людей.