У ОБСЄ закликають сторони припинити вогонь у Нагірному Карабасі
Співголови Мінської групи ОБСЄ Ігор Попов (Росія), Джеймс Ворлік (США) і П’єр Андре (Франція) висловлюють занепокоєння через широкомасштабне порушення режиму припинення вогню у зоні карабахського конфлікту.
«Ми рішуче засуджуємо застосування сили і шкодуємо в зв’язку з безглуздою загибеллю людей, у тому числі серед мирного населення», – говориться у заяві Мінської групи.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Співголови Мінської групи закликають сторони протистояння припинити вогонь і вжити всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації. Вони також наголошують, що мирному переговорному вирішення конфлікту немає альтернативи і що війна не є варіантом вирішення конфлікту.
Мінська група ОБСЄ була створена у 1992 році для заохочення мирного переговорного процесу між Азербайджаном, Вірменією та Нагірним Карабахом, сепаратистським регіоном Азербайджану.
Ситуація у регіоні різко загострилася у ніч на суботу.
У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та і іншу великокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по низці житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення, тож було вирішено застосувати заходи у відповідь.
Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію у наступі з використання артилерії, бронетехніки та авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не лише по оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.
Є загиблі і поранені серед військових і цивільних з обох боків. Про точну їх кількість наразі не повідомляють.
Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану у 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, під час якого Азербайджан втратив контроль над територією, і загибелі близько 30 тисяч людей.