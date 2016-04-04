Біля берегів Латвії знову помітили російську субмарину

Збройні сили Латвії знову зафіксували поблизу кордону російський підводний човен.

Про це повідомляється у Twitter Національних збройних сил Латвії.

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"У виключній економічній зоні за 11 миль від кордону Латвії збройні сили сьогодні ідентифікували російський підводний човен класу "Кіло", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Латвія неодноразово повідомляла про виявлення російських військових судів поряд зі своїми кордонами. Так, 3 травня минулого року збройні сили Латвії зафіксували в п'яти милях від територіальних вод країни ескадру російських військових кораблів, до складу якої входив підводний човен.