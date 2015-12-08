Російський підводний човен біля берегів Сирії: Кремль про це нічого не знає
12:26, 08 грудня 2015Світ
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Кремль не має інформації про російський підводний човен, який, за даними деяких ЗМІ, може знаходитися в східній частині Середземного моря поблизу узбережжя Сирії.
REUTERS
"Ні, це треба у військових питати, у мене немає такої інформації", — заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
Також прес-секретар глави РФ прокоментував питання про те, чи буде Росія піднімати на Радбезі ООН тему присутності турецьких військових на території Іраку.
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"Це краще у МЗС питати. Це питання потрібно до МЗС адресувати", — пояснив Пєсков.
Він зазначив, що Кремль не коментує джерела, що поширюють дану інформацію. "Джерела ми не коментуємо", — підкреслив Пєсков.
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