Серія терактів у Брюсселі: чотирьом затриманим висунули обвинувачення

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників відомства, передає РБК.

Ще двох осіб, які були затримані в п'ятницю, відпустили на свободу, зазначає агентство.

Зокрема, звинувачення пред'явлені ключовому підозрюваному у справі про теракти в Брюсселі, Мохаммеду Абрині, імовірно, «людині в капелюсі», яка потрапила на запис камер спостереження разом зі смертниками в день вибухів в аеропорту бельгійської столиці. Абрині пред'явили звинувачення в участі в діяльності терористичної групи та у здійсненні терористичного акту, що призвів за собою вбивство.

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За словами представників прокуратури, Абрині визнав, що дійсно є «людиною в капелюсі». Після виходу з аеропорту в день терактів Абрині викинув своє пальто у відро для сміття, а капелюх згодом продав, розповіли прокурори.

Також прокуратура пред'явила звинувачення Усамі К., якого місцеві ЗМІ називають громадянином Швеції Усамою Краймом. У відомстві стверджують, що він був помічений в торговому центрі за покупкою пакетів, які згодом були використані при атаках.

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Крім того, звинувачення пред'явлені Білаль Ель Макоусі, який раніше вже був засуджений за роботу з вербувальниками, а також одному руандийцю, якого звинуватили у сприянні Абрині і Усамі К.

Як повідомлялося, вранці 22 березня два вибухи прогриміли в аеропорту Брюсселя і ще один - на станції метро "Мальбек" в столиці Бельгії.

За останніми офіційними даними, загинуло 32 людини, ще близько 340 осіб отримали поранення.