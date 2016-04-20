У Франції продовжать надзвичайний стан до Євро-2016 - BBC
22:48, 20 квітня 2016Світ
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Французька влада планує продовжити надзвичайний стан у країні до кінця липня, щоб він поширився на футбольний чемпіонат Євро-2016.
REUTERS
Надзвичайний стан у країні ввели після нападів у Парижі у листопаді минулого року, передає BBC Україна.
Він мав закінчитись наступного місяці, але уряд каже, що "безпрецедентна терористична загроза" залишається.
В цей час влада має додаткові повноваження контролювати натовпи, а також може впроваджувати домашні арешти.
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Як очікується, на 51 матч у рамках чемпіонату, який стартує в Парижі у червні, приїдуть мільйони глядачів.
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