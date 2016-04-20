У Франції продовжать надзвичайний стан до Євро-2016 - BBC

Надзвичайний стан у країні ввели після нападів у Парижі у листопаді минулого року, передає BBC Україна.

Він мав закінчитись наступного місяці, але уряд каже, що "безпрецедентна терористична загроза" залишається.

В цей час влада має додаткові повноваження контролювати натовпи, а також може впроваджувати домашні арешти.

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Як очікується, на 51 матч у рамках чемпіонату, який стартує в Парижі у червні, приїдуть мільйони глядачів.