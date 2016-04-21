У Канаді влада зібралася легалізувати марихуану

У разі прийняття законопроекту Канада стане найбільшою з західних країн, де марихуана буде легалізована.

Джейн Філпотт обіцяє, що марихуана "не потрапить в руки дітей і не стане приносити прибуток злочинцям", передає Російська служба ВВС.

Тема легалізації марихуани була одним із програмних пунктів передвиборної програми нинішнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

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Заява глави МОЗ збіглася за часом з неофіційним святом прихильників вільного обігу марихуани, сотні яких вийшли в середу на демонстрацію перед будівлею парламенту в Оттаві.

Використання марихуани в медичних цілях у Канаді вже узаконене. Прихильники легалізації наркотиків стверджують, що це дозволить знизити навантаження на систему кримінального правосуддя.

Проти легалізації марихуани виступає опозиційна Консервативна партія.

"Найгірше, що ви можете зробити для канадської молоді – це відчинити їй двері до марихуани", - заявив в інтерв'ю Рейтер депутат Жерар Дельтель.

Деталі законодавства про легалізацію марихуани, за словами глави моз Джейн Філпотт, ще розробляються.