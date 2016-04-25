Обама не погодився з умовами КНДР щодо припинення ядерних випробувань

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Обама заявив журналістам, що США не прийняли таку пропозицію всерйоз і що Пхеньяну "треба зробити щось краще, ніж це".

Раніше глава МЗС КНДР заявив, що якщо США і КНДР будуть продовжувати конфронтацію, це призведе до катастрофічних наслідків не лише для двох країн, але і для всього світу.

"Дуже важливо, щоб уряд США змінив свою ворожу політику проти КНДР і в якості демонстрації цього припинив військові навчання на Корейському півострові. У відповідь ми вчинимо так само", - сказав він.

Щорічні військові навчання, що проводяться США і Південною Кореєю, регулярно розпалюють напруженість у відносинах з КНДР.

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