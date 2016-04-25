Обама не погодився з умовами КНДР щодо припинення ядерних випробувань
Президент США Барак Обама відхилив пропозицію КНДР припинити ядерні випробування, якщо США припинять свої щорічні військові навчання з Південною Кореєю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Обама заявив журналістам, що США не прийняли таку пропозицію всерйоз і що Пхеньяну "треба зробити щось краще, ніж це".
Раніше глава МЗС КНДР заявив, що якщо США і КНДР будуть продовжувати конфронтацію, це призведе до катастрофічних наслідків не лише для двох країн, але і для всього світу.
"Дуже важливо, щоб уряд США змінив свою ворожу політику проти КНДР і в якості демонстрації цього припинив військові навчання на Корейському півострові. У відповідь ми вчинимо так само", - сказав він.
Щорічні військові навчання, що проводяться США і Південною Кореєю, регулярно розпалюють напруженість у відносинах з КНДР.
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18 квітня Сеул заявив, що зафіксував активність північних сусідів по підготовці до п'ятого ядерного випробування. Південна Корея вважає, що Пхеньян може провести нове випробування перед з'їздом Трудової партії КНДР, який запланований на початок травня.
На початку березня лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився тримати ядерну зброю напоготові до застосування в будь-який момент. Через три дні Північна Корея оголосила про готовність до нанесення превентивних ядерних ударів по Південній Кореї і США. Заява прозвучала після того, як Вашингтон і Сеул почали найбільші спільні військові навчання, які триватимуть до кінця квітня.
Напруженість на Корейському півострові зростає з початку року. Новий виток ескалації розпочався 6 січня, коли Пхеньян офіційно оголосив про успішне випробування водневої бомби. Пізніше КНДР провела декілька успішних пусків балістичних ракет, що викликало різке засудження з боку світової спільноти, а ООН запровадила проти Північної Кореї безпрецедентно жорсткі санкції.