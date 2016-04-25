Меркель: Німеччина і США мають схожі погляди на Нормандський формат

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ми дуже близькі у своїх поглядах на Нормандський формат і щодо того, що роблять Сполучені Штати Америки. Зараз також через питання Сирії існує багато контактів між США і Росією, як і щодо кризи в Україні», - ­повідомила канцлер Німеччини.

«Але в такій же мірі Нормандський формат буде робити свою частку, ми будемо зараз передусім працювати над процесом виборів (на території Луганської і Донецької областей, яку контролюють підтримувані Росією сепаратисти – УНІАН) ми докладаємо дуже інтенсивних зусиль, щоб у політичному процесі і в запровадженні виборів можна було досягнути поступу», – заявила Меркель.

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25 квітня канцлер Німеччини приймала учасників так званого малого саміту – лідерів США, Франції, Великої Британії та Італії.

Участь у саміті і візит до Німеччини зокрема – це остання зупинка в шестиденному закордонному турне президента США Барака Обами, під час якого він прагнув зміцнити зв’язки зі союзниками США задля боротьби з бойовиками-ісламістами, припинення агресії Росії щодо України, а також стимулювання міжнародної торгівлі.