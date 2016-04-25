Меркель: Німеччина і США мають схожі погляди на Нормандський формат
Канцлер Німеччини Меркель, яка приймала у понеділок у Ганновері лідерів США, Франції, Великої Британії та Італії, повідомила журналістами, що однією з тем спільних розмов була Україна і ефективність Нормандського формату (Німеччина, Франція, Україна та Росія – УНІАН).
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Ми дуже близькі у своїх поглядах на Нормандський формат і щодо того, що роблять Сполучені Штати Америки. Зараз також через питання Сирії існує багато контактів між США і Росією, як і щодо кризи в Україні», - повідомила канцлер Німеччини.
«Але в такій же мірі Нормандський формат буде робити свою частку, ми будемо зараз передусім працювати над процесом виборів (на території Луганської і Донецької областей, яку контролюють підтримувані Росією сепаратисти – УНІАН) ми докладаємо дуже інтенсивних зусиль, щоб у політичному процесі і в запровадженні виборів можна було досягнути поступу», – заявила Меркель.
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25 квітня канцлер Німеччини приймала учасників так званого малого саміту – лідерів США, Франції, Великої Британії та Італії.
Участь у саміті і візит до Німеччини зокрема – це остання зупинка в шестиденному закордонному турне президента США Барака Обами, під час якого він прагнув зміцнити зв’язки зі союзниками США задля боротьби з бойовиками-ісламістами, припинення агресії Росії щодо України, а також стимулювання міжнародної торгівлі.