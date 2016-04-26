Соціологи: більшість росіян ніколи не були за межами колишнього СРСР

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, найчастіше закордонний паспорт мають керівники та управлінці, службовці та загалом чоловіки, а також росіяни у віці від 25 до 40 років з вищою освітою, говориться в дослідженні.

З березня 2014 року кількість людей, у яких є закордонний паспорт, не змінилася. При цьому число тих, у кого його немає, за два роки дещо зросла - з 71 до 72%.

Більшість росіян ніколи не були за межами колишнього СРСР: у справах за кордон не виїжджали 72% опитаних, а на відпочинок - 59%.

Зростає і кількість тих, хто раніше виїжджав за кордон, але тепер туди не їздить: порівняно з 2014 роком не виїжджають у справах стало більше на 4%, на відпочинок - на 2%.

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Опитування проводилося в 137 населених пунктах 48 російських регіонів. У ньому брали участь 800 осіб.

Як повідомлялося раніше, у лютому 2016 року росіяни вперше за вісім років витратили понад 50% доходів на продукти харчування.