Підозрюваний у терактах в Парижі екстрадований до Франції
Салах Абдеслам, який імовірно виконував важливу роль у паризьких теракти в листопаді 2015 року, в результаті яких загинули 130 осіб, був екстрадований до Франції з Бельгії.
Як повідомляє Reuters, про це в середу оголосили бельгійські федеральні обвинувачі.
"Я можу підтвердити, що він був екстрадований," – повідомив прес-секретар Федеральної прокуратури Бельгії.
Агентство нагадує, що 26-річний Абдеслам був найбільш розшукуваним в Європі втікачем, поки його не захопили в Брюсселі 18 березня, через чотири місяці після паризьких терактів.
Слідчі повідомляли, що він зізнався їм у тому, що у нього була налагоджена логістика для терористичних атак 13 листопада 2015 року, і він планував підірвати себе на стадіоні в Парижі, але передумав в останню хвилину.
Як повідомляв УНІАН, 22 квітня 2016 року суддя в Бельгії оголосив підозрюваного в участі в терористичних актах в Парижі минулої осені Салаху Абдесламу звинувачення в спробі вбивства поліцейських під час спецоперації в минулому місяці в Брюсселі.
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