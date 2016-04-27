Підозрюваний у терактах в Парижі екстрадований до Франції

Як повідомляє Reuters, про це в середу оголосили бельгійські федеральні обвинувачі.

"Я можу підтвердити, що він був екстрадований," – повідомив прес-секретар Федеральної прокуратури Бельгії.

Агентство нагадує, що 26-річний Абдеслам був найбільш розшукуваним в Європі втікачем, поки його не захопили в Брюсселі 18 березня, через чотири місяці після паризьких терактів.

Слідчі повідомляли, що він зізнався їм у тому, що у нього була налагоджена логістика для терористичних атак 13 листопада 2015 року, і він планував підірвати себе на стадіоні в Парижі, але передумав в останню хвилину.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня 2016 року суддя в Бельгії оголосив підозрюваного в участі в терористичних актах в Парижі минулої осені Салаху Абдесламу звинувачення в спробі вбивства поліцейських під час спецоперації в минулому місяці в Брюсселі.

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