Влада Нью-Йорка поверне Пакистану викрадену стародавню буддійську статую

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, буддійський пам'ятник був переданий владою Нью-Йорка заступнику глави пакистанської дипломатичної місії Ризвану Сайеду Шейху.

На скульптурі зображені сліди стоп Будди та релігійні символи. Кам'яна статуя датується II століттям нашої ери, воно знаходилося в долині Сват, звідки контрабандисти переправили його в США.

Японські торговці антикваріатом, які привезли скульптуру з Токіо в США, раніше визнали себе винними у володінні вкраденим майном.

Вартість античної скульптури організаторами аукціону в Нью-Йорку оцінювалася в 1 млн доларів, але незадовго до початку торгів вона була вилучена на вимогу міської прокуратури.

За словами Різвана Сайеда Шейха, скульптура є "важливим пам'ятником історії культури Пакистану". Планується, що до того як артефакт повернеться до Пакистану, він буде виставлений на експозиції в Нью-Йорку.

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