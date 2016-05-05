Прем'єр Туреччини Давутоглу вирішив піти у відставку

Про це він заявив на прес-конференції в штаб-квартирі партії, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

«Після консультацій з президентом, я прийшов до висновку, що зміна лідера партії і прем'єр-міністра буде на краще», — цитує виступ Давутоглу The New York Times.

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Він підкреслив, що зміна керівництва «повинна бути проведена мирним способом, щоб зберегти єдність партії».

Як повідомляв УНІАН, інформація про можливу відставку Давутоглу з'явилася після його півторагодинної зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, якій передували кілька тижнів напружених відносин.