Reuters: Прем'єр Туреччини Давутоглу може піти у відставку

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на п'ять джерел в партії.

Така інформація з'явилася після півторагодинної зустрічі Давутоглу і президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, якому передувало кілька тижнів напружених відносин, йдеться в повідомленні.

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"Прем'єр і президент домовилися про з'їзд. Я не думаю, що Давутоглу буде кандидатом знову", - сказало Reuters одне з джерел.

Також повідомляється, що Ердоган прагне зменшити повноваження парламенту зміцнивши свою владу як президента, в той час як Давутоглу цього не підтримує.

"Усунення опонентів свідчить про зростання авторитаризму", - зазначає видання.