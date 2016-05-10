У британському Манчестері провели дуже реалістичні антитерористичні навчання (фоторепортаж)

Учасники навчань відпрацювали свої дії у разі можливого нападу на один з найбільших в країні торгових центрів Trafford Centre.

Як зазначає The Guardian, в навчаннях взяли участь понад 800 волонтерів. Всі вони отримали захисні окуляри і навушники, так як в ході навчань використовувалися вибухові речовини.

За сценарієм, "терорист-смертник" привів у дію бомбу в холі торгового центру. Волонтери, на тілах яких з допомогою гриму були відтворені "поранення", в агонії попадали на підлогу.

Пізніше в холі з'явився другий "нападник", який зробив кілька пострілів холостими патронами.

Через 5 хвилин на місце "події" під'їхали озброєні представники поліції. Двоє поліцейських рушили в бік "терориста", ігноруючи "поранених", у відповідності з новою тактикою порятунку життя, оголошеною Скотланд-Ярдом в грудні минулого року.

При цьому влада Манчестера запевняє, що навчання готувалися протягом п'яти місяців, а тому не мають жодної прив'язки до потенційних терористичних загроз і громадянам не варто хвилюватися.

Як повідомляв УНІАН, з осені минулого року в Європі помітно зросла загроза терактів з боку ісламістів.

Найбільш серйозні серії терактів пройшли в Парижі в листопаді 2015 року і в Брюсселі в березні 2016 року.

У зв'язку з цим в Європі істотно посилили заходи безпеки. Особливо це актуально для Франції, де в червні-липні пройде Чемпіонат Європи з футболу і де тепер регулярно проводять антитерористичні навчання.