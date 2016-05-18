В ЄС не пустили ідеолога "русского мира" (відео)

В аеропорту міста Салоніки йому повідомили, що за запитом Угорщини йому був заборонений в'їзд у країни Європейського союзу, передає сайт телеканалу "Царьград", де Дугін працює головним редактором.

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"Приводом до затримання були нібито введені санкції Угорщини. Це досить дивно, в останні місяці я вільно в'їжджав на територію Євросоюзу", - стверджує пропагандист.

"Мене немає у жодних офіційних санкційних списках. Тим не менш, мене зупинили, не дали проїхати на Афон, - повідомив Дугін. - Прикордонники посилаються на те, що в 2014 році мені було заборонено в'їзд в Угорщину. Однак після цього я відвідував, наприклад, Італію".

Варто зазначити, що Дугін - відомий російський пропагандист, який пропонував владі РФ ідеї "євразійства" і "русского мира". Крім того, він - прихильник окупаційної політики Кремля.