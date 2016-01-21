Молдова заборонила в'їзд російському пропагандисту на 5 років

Пояснювати свої дії спецслужби не стали, передають Вести.ru.

З'ясувалося, що кореспондент РФ перебуває у чорному списку, тому йому заборонений в'їзд до Молдови протягом 5 років.

"Раніше наших колег і мене в тому числі з Кишинева вже висилали. І ось інцидент, який стався зараз, ще раз свідчить про бажання офіційного Кишинева максимально закрити інформаційні потоки, принаймні поставити їх під контроль на тлі тих масштабних протестів і кризи влади, яка триває тут уже не перший місяць", - заявив російський журналіст.

Читайте такожКремль намагається скористатися протестами в Молдові – посол

Читайте такожзатримали знімальну групу російського пропагандистського каналу НТВ