Молдова заборонила в'їзд російському пропагандисту на 5 років
11:31, 21 січня 2016Світ
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Журналісту російської пропагандистської ВДТРК Олександру Балицькому заборонили в'їзд до Молдови.
Балицькому заборонили в'їзд до Молдови / Скріншот
Пояснювати свої дії спецслужби не стали, передають Вести.ru.
З'ясувалося, що кореспондент РФ перебуває у чорному списку, тому йому заборонений в'їзд до Молдови протягом 5 років.
"Раніше наших колег і мене в тому числі з Кишинева вже висилали. І ось інцидент, який стався зараз, ще раз свідчить про бажання офіційного Кишинева максимально закрити інформаційні потоки, принаймні поставити їх під контроль на тлі тих масштабних протестів і кризи влади, яка триває тут уже не перший місяць", - заявив російський журналіст.
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