Hurriyet: У Стамбулі затримали 10 бойовиків "Ісламської держави"

Про це повідомляє Європейська правда за інформацією Hurriyet Daily News.

Як відзначає видання, зранку у середу були проведені одночасні операції в районах Султангази, Есеньюрт, Есенлер і Султанбейли.

В пошуках та затриманнях брали участь також турецький спецназ та поліцейський вертоліт.

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П'ять затриманих сирійців підозрюються в підготуванні атак і ще п'ять у допомозі.

Затримані були доставлені в Державну лікарню Байрампаша для перевірки перед відправкою в Стамбульський відділ поліції для допитів.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляє, що його держава готова самостійно виступити проти бойовиків ІДІЛ в Сирії та Іраку через постійні обстріли міста Кіліс, яке розташоване на турецько-сирійському кордоні, якщо міжнародна коаліція, яку очолюють США, не надасть допомогу.