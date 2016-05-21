За 5 років війни в сирійських в'язницях загинуло понад 60 тисяч осіб - правозахисники
У сирійських в'язницях, що перебувають під контролем режиму президента Башара Асада, з березня 2011 року загинуло не менш як 60 тис. осіб, причому як мінімум 110 з них - віком до 18 років.
Про це повідомляє опозиційна Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR) за результатами аналізу даних сирійської армії і спецслужб, передає Deutsche Welle. Крім цих джерел, SOHR самостійно виявила понад 14 тис. 450 смертельних випадків.
Читайте такожСерія вибухів у Багдаді: близько 80 загиблих, городяни скаржаться на безхребетність владиЗа даними, зібраними організацією, причиною смерті у в'язницях є тортури, голод, брак медикаментів, погані умови утримання.
У лютому ООН опублікувала доповідь, в якій звинуватила режим Асада в регулярному застосуванні насильства до ув'язнених. Разом з тим у документі зазначається, що деякі опозиційні угруповання також катують і вбивають сирійських військових, захоплених у полон.