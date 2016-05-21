За 5 років війни в сирійських в'язницях загинуло понад 60 тисяч осіб - правозахисники

Про це повідомляє опозиційна Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR) за результатами аналізу даних сирійської армії і спецслужб, передає Deutsche Welle. Крім цих джерел, SOHR самостійно виявила понад 14 тис. 450 смертельних випадків.

Читайте такожСерія вибухів у Багдаді: близько 80 загиблих, городяни скаржаться на безхребетність владиЗа даними, зібраними організацією, причиною смерті у в'язницях є тортури, голод, брак медикаментів, погані умови утримання.

У лютому ООН опублікувала доповідь, в якій звинуватила режим Асада в регулярному застосуванні насильства до ув'язнених. Разом з тим у документі зазначається, що деякі опозиційні угруповання також катують і вбивають сирійських військових, захоплених у полон.