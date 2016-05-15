Армія Асада відбила в ІДІЛ захоплений госпіталь в Дей Ез-Зорі - Reuters

Сирійські урядові війська відбили госпіталь на околиці міста Дей Ез-Зор, який в суботу захопили бойовики ІД. Про це з посиланням на представників Сирійської обсерваторії з прав людини і провладні ЗМІ Сирії пише Reuters.

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За інформацією правозахисників, в ході боїв від рук терористів ІД загинули щонайменше 35 військовослужбовців з армії Асада. Захоплено кількох лікарів госпіталю.

Крім того, були знищені щонайменше 24 бойовики ІДІЛ.

Близьке до терористів ІД "інформаційне агентство! заявило про 80 загиблих бійців армії Асада і захоплення трьох заручників.

Як повідомлялося, в суботу бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" напали на лікарню в Дей Ез-Зорі і захопили територію на околиці обложеного східно-сирійського міста, яке знаходиться неподалік від кордону з Іраком. Вони заявили про штурм підконтрольного урядовим силам госпіталю, взяття під контроль КПП, пожежного депо та університету.

Також повідомлялося, що бойовики захопили територію, на якій розташовані нафтові родовища Аль-Тайям, що знаходяться в безпосередній близькості до військового аеродрому на південній околиці міста.

Як відомо, ІДІЛ контролює більшу частину провінції Дей Ез-Зор, а з березня минулого року тримає в облозі однойменне місто, який зараз контролює Асад.

Провінція Дей Ез-Зор пов'язує "столицю" бойовиків Ракку з підконтрольними ІД територіями Іраку.