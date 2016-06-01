Зняття санкцій з Росії ослабить авторитет ЄС - МЗС Польщі

Про це виданню Reuters заявив заступник голови МЗС Польщі Конрад Шиманський.

"Санкції проти Росії були введені не через утримання Надії Савченко, але через набагато ширші проблеми, пов'язані з російською агресією в Україні", - зазначив Шиманський.

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"Ми не можемо дозволити собі відступити в цьому процесі, який повинен тривати довше. Ми підірвали б весь експеримент, цю спробу вплинути на Росію таким чином." – зазначив він.

"Авторитет Європейського Союзу в майбутньому залежить від успішного впливу на Росію через санкції", - наголосив Шиманський.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає за можливе поетапне зняття санкцій з Росії у випадку прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі.