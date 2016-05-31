Штайнмайер пропонує поетапне зняття санкцій з РФ у разі істотного прогресу на Донбасі

Така заява голови МЗС ФРН прозвучала у понеділок під час його виступу на «Потсдамских зустрічах» Німецько-російського форуму у Берліні. Текст виступу Штайнмайера опублікований на сайті німецького МЗС, передає РБК.

«Санкції не є самоціллю. І санкції, безумовно, не є засобом, щоб змусити іншого партнера встати на коліна. Ніхто не зацікавлений в економічному руйнуванні Росії», – сказав голова МЗС Німеччини.

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Він підкреслив, що санкції повинні послужити стимулом для «політичної поведінки, орієнтованої на припинення конфлікту». «Тобто в нинішній ситуації, і це правильно з нашої точки зору, продовжувати чинити тиск, але що стосується механізму санкцій – робити це треба розумно, як я вже говорив минулого тижня», — зазначив Штайнмайер.

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«Принцип «все або нічого» не наближає нас до мети. Принаймні, на сьогоднішній момент. Тому моя пропозиція полягає в тому, щоб включити елемент стимулювання відносно обох сторін. І в разі істотного прогресу повинне стати можливим поетапне зняття існуючих санкцій», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що федеральний уряд розмірковує над можливістю ослаблення економічних санкцій проти Росії - за виконання останньою низки умов.