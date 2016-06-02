Німеччина і країни Скандинавії лідирують у світовому рейтингу громадянств

Про це йдеться в опублікованому рейтингу громадянств світу. Індекс складено швейцарською консалтинговою компанією Henley&Partners. Всього експерти ранжирували 182 громадянства за різними показниками за період з 2011 по 2015 рік.

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Перше місце протягом п'яти років, які охвачує дослідження, стабільно дістається Німеччині (83,1%), далі йдуть Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція. Шосту сходинку розділили Австрія та Ірландія, а замкнули десятку Франція, Швейцарія, Нідерланди та Бельгія. Всі перераховані вище держави демонструють дуже високий рівень життя, а їх громадяни можуть вільно переміщатися фактично по всій Європі. Саме свобода подорожей і можливості переселення роблять країни ЄС лідерами індексу компанії Henley&Partners. При цьому США змогли випередити в рейтингу тільки одного представника Євросоюзу - Хорватію, жителі якої мають повний доступ поки тільки до 16 європейських країн.

Індекс показує, за словами його авторів, що економічне процвітання ще не гарантує кращі умови для громадян даної країни.

"Економічний гігант Китай, наприклад, надає більшості своїх громадян громадянство не найкращої якості", - стверджується у прес-релізі, присвяченому виходу рейтингу. Примітно, що КНР ділить 60 місце з Росією і Катаром. В цілому якість громадянства цих країн визначається як висока.

Україна в рейтингу посіла 87-ме місце. В цілому якість українського громадянства експерти оцінили як середню.

В кінці індексу громадянств світу розташувалися країни, які розриваються військовими діями: Сирія, Пакистан, Ефіопія, Чад, Бурунді, Судан, Еритрея, Центральноафриканська Республіка, Афганістан і Демократична Республіка Конго. А трохи вище цієї десятки розташувалися Ірак і Ємен.