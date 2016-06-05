З Кельнського собору вкрали тканину з краплею крові Папи Римського Іоанна Павла II

Реліквія зберігалася у скляному контейнері біля підніжжя статуї Папи Римського Іоанна Павла II, який очолював католицьку церкву з 1978 року до своєї смерті в 2005 році, передає Рейтер.

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