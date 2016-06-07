Збройні напади у казахстанському Актобе: ліквідовано 13 терористів

Нові дані надали в МВС Республіки Казахстан, передає Tengrinews.kz.

"На сьогодні з числа нападників при активному збройному опорі 13 злочинців убито, 4 поранено, 7 перебувають у розшуку", - заявив офіційний представник МВС РК Алмас Садубаєв.

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За його словами, зараз вживаються всі заходи зі встановлення місцяперебування та затримання інших нападників.

"Близько восьми підозрюваних затримано, їхня причетність до нападу перевіряється. Весь особовий склад продовжує нести службу у посиленому режимі. Ніч минула спокійно в Актобе. У місті й республіці ситуація перебуває під контролем", - додав Садубаєв.

Нагадаємо, 5 червня 2016 року в Актобе стався терористичний акт, внаслідок якого загинули десятки людей. У Казахстані введений жовтий рівень терористичної небезпеки.