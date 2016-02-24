Італія викликала посла США через інформацію про шпигування за Берлусконі

Про це відомство повідомило у вівторок, 23 лютого, передає Deutsche Welle.

Послу Джону Філліпсу доведеться пояснити, для чого Агентство національної безпеки США (АНБ) шпигувало за політиком.

Приводом для дипломатичного скандалу стала публікація в італійській газеті La Repubblica з посиланням на оприлюднені викривальною платформою WikiLeaks документи. У них йдеться, що АНБ прослуховувало відомого своїми неоднозначними заявами 79-річного медіамагната у часи розгортання кризи зони євро, з 2008 року і до його відставки у 2011 році.

Союзник екс-прем'єра та член однієї з найбільших партій Італії Forza Italia Ренато Брунетта заявив, що існувала "змова" для повалення Берлусконі і закликав чинного керівника уряду Маттео Ренці не сприймати ці повідомлення спокійно.

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Як повідомляв УНІАН, ресурс WikiLeaks опублікував матеріали, які свідчать про те, що Агентство Національної безпеки США прослуховувало розмови під час зустрічей Генсека ООН Пан Гі Муна та Ангели Меркель, прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі та ряду інших високопосадовців.