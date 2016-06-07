Громадян Британії попередили про загрозу терактів на Євро-2016

За даними міністерства, мішенями терористів можуть стати стадіони, на яких проводяться матчі турніру, передає Бі-бі-сі. У той же час у повідомленні говориться, що конкретної інформації про терористичну загрозу немає.

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Раніше про ймовірність терактів під час Євро-2016 попередив Державний департамент США. За його даними, об'єктами нападів можуть стати місця масового скупчення вболівальників і просто мирних громадян.

Британські ЗМІ також стверджали, що бойовики могли планувати напади на вболівальників під час матчу збірних Росії та Англії, який відбудеться 11 червня в Марселі. Офіційно це не підтверджено.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня, в пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею СБУ затримала терористичнуугруповання, яке готувалося здійснити близько 15 терактів на території Франції напередодні та під час Євро-2016.

Чемпіонат Європи з футболу стартує 10 червня.