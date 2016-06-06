СБУ затримала угруповання, яке готувало теракти у Франції під час Євро-2016

12:18, 06 червня 2016
Суспільство
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Служба безпеки України затримала терористичне угруповання, яке готувало низку терактів у Франції під час Чемпіонату Європи з футболу 2016 року.

фото УНИАН / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак.

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Як сказав голова спецслужби, за наявною інформацією, ці особи готували близько 15 терактів. Їх планували здійснити на території Франкції напередодні та під час Євро-2016.

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