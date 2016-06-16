Теракт в гей-клубі Орландо: у ЦРУ не знайшли зв'язок між ІДІЛ стрільцем

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням Reuters.

«Ми не знайшли доказів зв'язку Омара Матіна з ІД», - заявив він.

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12 червня в місті Орландо у Флориді озброєний автоматом і пістолетом чоловік розстріляв в гей-клубі Pulse 49 людей, ще понад 50 отримали поранення.