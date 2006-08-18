Мелу Гібсону дали до трьох років умовно

Вищий суд Малібу засудив кіноактора і режисера Мела ГІБСОНА за водіння автомобіля в нетверезому вигляді до трьох років тюремного ув’язнення умовно, грошового штрафу і примусових відвідин упродовж року зборів з реабілітації алкоголіків.

Як повідомляє Лента.руз посиланням на АР, розгляд справи, спочатку призначений на 28 вересня, було проведено достроково (17 серпня) у зв`язку із заявою М.ГІБСОНА про відмову від спростування своєї винності. Як уточнює агентство, подібне формулювання не є визнанням вини, проте може служити його еквівалентом при виголошенні вироку.

При цьому голлівудська знаменитість скористалася своїм правом не бути присутнім на судовому засіданні, і інтереси М.ГІБСОНА в суді представив його адвокат. З судових матеріалів журналістам стало відомо, що М.ГІБСОН відмовився від свого права на розгляд справи в суді присяжних.

Разом з тим суд не став розглядати зроблені режисером в ході затримання антисемітські висловлювання, що викликали найбільше обурення серед американців.

Лента.ру нагадує, що 28 липня М.ГІБСОН був арештований поліцією за водіння у п`яному стані і подвійне перевищення швидкості. Під час затримання він чинив опір поліції і зробив декілька образливих зауважень на адресу єврейського народу. Через декілька днів М.ГІБСОН вибачився перед євреями і погодився пройти курс лікування від алкоголізму в реабілітаційній клініці.